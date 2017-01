Trump gebruikt nog steeds zijn oude Android-telefoon, een enorm risico

Barack Obama klaagde in de begindagen van zijn presidentschap over de ouderwetse telefoon die hij moest gebruiken. Later kreeg in ruil daarvoor een goed beveiligde BlackBerry en vorig jaar kreeg hij eindelijk een smartphone. Maar om de veiligheid te garanderen had het toestel de nodige beperkingen waardoor het 'smart'-deel voor een groot deel weg viel. Zo kon hij er niet naar iedereen mee bellen, geen apps installeren, foto's maken of muziek afspelen.

Trump heeft een hardnekkige Twitterverslaving en lijkt daarom niet van zijn oude toestel te willen wijken. Volgens Amerikaanse media heeft de nieuwe president een toestel in de Samsung Galaxy-reeks, waar hij (zonder extra beveiliging) zijn mening van kan spuien. Hierdoor stelt hij zich bloot aan tal van risico's.

Risico's

Het is namelijk niet duidelijk of het toestel op enige manier aangepast is, zodat er encryptie toegepast wordt. Los daarvan staat hij bovendien bloot aan malware en aanvallen via phishing. Hackers zouden hierdoor vanop afstand de camera en microfoon aan kunnen zetten, om mee te kijken en luisteren. Ook is het mogelijk om wanneer er ingebroken is malware te installeren om altijd de locatie van het toestel bij te houden.

Het mobiele besturingssysteem Android krijgt maandelijks updates, die bekende lekken dichten. Het probleem hierbij is dat die updates niet gelijk voor alle toestellen beschikbaar zijn. Wanneer zo'n update uitgebracht wordt moet Samsung het aanpassen aan zijn systemen, waardoor het even duurt voordat het toestel echt weer veilig is. Op dit moment is er op minder dan één procent van de Android-apparaten de laatste grote update geïnstalleerd, Android 7.0, die afgelopen zomer uitgebracht is.

Wat de situatie nog opmerkelijker maakt is dat de Amerikaanse president Hillary Clinton het vuur aan de schenen gelegd heeft toen duidelijk werd dat ze haar privémail bleef gebruiken als Minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Trump bracht dat talloze veiligheidsrisico's met zich mee.