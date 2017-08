Trump haalt fel uit naar Amazon

Trump stelt dat Amazon 'veel pijn aanricht in steden, dorpen en staten in de gehele VS, met groot banenverlies tot gevolg'. Veel Amerikaanse winkelbedrijven hebben het moeilijk vanwege de steeds sterkere concurrentie van onlineverkopers en zijn daarom gedwongen winkels te sluiten en banen te schrappen.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

De president haalde in juni al uit naar oprichter en topman Jeff Bezos van Amazon omdat het bedrijf geen 'internetbelastingen' zou betalen.

Beleggers reageerden enigszins geschrokken op de nieuwe aanval van Trump tegen Amazon. In de handel voorbeurs in New York ging het aandeel Amazon omlaag.