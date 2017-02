Trump kan Twitter niet redden

Twitter groeit nog, maar de omzet van 717 miljoen dollar voor het vierde kwartaal van 2016 ligt slechts 1 procent hoger dan een jaar eerder. Het nettoverlies komt neer op 167 miljoen dollar en het aantal maandelijkse actieve gebruikers stijgt met twee miljoen tot 319 miljoen.

Het berichtenplatform ziet zijn groei stagneren. Het bedrijf komt, zeker het afgelopen jaar, dagelijks in het nieuws als favoriete uitlaatklep van de Amerikaanse president Trump. Maar dat volstaat niet om de huidige gebruikers om te zetten in advertentiedollars, waar Facebook enkele jaren geleden wel in slaagde. Na de resultaten nam het aandeel van Twitter dan ook een duik van tien procent.

Om de slechte resultaten te counteren is het bedrijf al een tijdje bezig met een besparingsronde. Zo werden vorig jaar Vine en enkele lokale vestigingen, waaronder de Belgische, gesloten. Ook is het bedrijf op zoek naar een koper, maar voorlopig zonder succes.