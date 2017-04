Trump-mannetje wil netneutraliteit weer schrappen

In de VS werd het onder Obama in 2015 verboden voor providers om bepaalde diensten, al dan niet tegen betaling, te bevoordelen ten opzichte van anderen. Dat wil zeggen dat pakweg YouTube, Netflix of een streamingdienst van een internetprovider zelf even vlot en snel moet werken als die van een concurrent. Dat wil ook zeggen dat een speler met een stevige oorlogskas niet mag betalen om betere toegang te krijgen dan een start-up.

De nieuwe voorzitter van de FCC, de door Trump aangestelde Ajit Pai, wil dat terugdraaien. De regelgeving is slecht voor investeringen en zou jobs kosten. Hoeveel en welke jobs dat zijn is niet bekend.

In een speech stelt hij het nochtans zeer heroïsch voor: "Willen we een overheid die het internet controleert, of willen we de light-touch aanpak die er was sinds 1996 tot de revisie in 2015?"

Wat hij er niet bij vertelt is dat het consumenteninternet in 1996 nog in zijn jonge jaren zat en zaken als videostreaming, cloudgebaseerde apps en andere zware toepassingen amper bestonden. Het is ook niet zo dat de VS het internet controleert sinds 2015. Websites en diensten zijn vrij beschikbaar en het is net netneutraliteit dat die vrije beschikbaarheid garandeert. Ironisch genoeg was het een van de eerste stappen van Trump om een hoop klimaatdata op overheidswebsites te wissen.

Als Pai de regels terugdraait dan is dat goed nieuws voor operatoren als Verizon, Comcast en AT&T. Zij kunnen dan naast abonneegeld ook bij internetspelers langs de kassa passeren. Maar tegelijk hebben grote internetspelers als Alphabet (Google) en Facebook al verklaard dat netneutraliteit slecht is voor consumenten en innovatie. Zij zouden immers moeten bijbetalen voor een betere toegang tot het internet.

Pai wil op 18 mei al een eerste stemming. Maar de regels zijn pas definitief als de FCC commentaren van het brede publiek vraagt. De regelgeving zal dus nog wel enkele maanden op zich laten wachten.