Trump teruggefloten over ZTE-sancties

De bal ging maandag aan het rollen toen Trump in twee tweets wereldkundig maakte dat hij en de Chinese president Xi Jinping samenwerken om ZTE weer toe te laten in de VS. Dat kost volgens hem veel jobs in China.

Dat bericht was al opmerkelijk omdat de VS midden april nog sancties uitsprak tegen ZTE. De telecomfabrikant zou Amerikaanse technologie hebben doorverkocht in Iran. Daarom mag het bedrijf gedurende zeven jaar geen handel meer drijven met Amerikaanse bedrijven. Trump gaat dus in tegen een recente uitspraak van zijn overheid.

Dat is ook andere wetsmakers niet ontgaan. Onder meer republikeins senator Marco Rubio haalt fel uit naar ZTE en omschrijft China als een land dat een economische aanval uitvoert "om te stelen wat wij al hebben ontwikkeld om het zelf in te zetten voor hun eigen ontwikkeling."

Ook republikeins volksvertegenwoordiger Mac Thornberry, die ook voorzitter is van het Armed services Committee in de kamer van Volksvertegenwoordigers, toont weinig begrip. "Ik moet toegeven dat ik het standpunt van de regering niet helemaal begrijp. Het is geen kwestie van economie, maar van veiligheid." Aldus Thornberry op een event van Bloomberg gisteren.

Leden van het Amerikaanse Congress pleiten al jaren voor strengere beperkingen op zowel ZTE als Huawei. Ze suggereren al geruime tijd dat de bedrijven hun telecommateriaal zoals smartphones en zendmasten inzetten voor spionagedoeleinden.

Daar werd tot op heden nog geen enkel bewijs voor aangeleverd. Maar het is voor Amerikaanse politici wel een uitgelezen kans om hun president terug te fluiten. Maar de economische sancties tegenover ZTE komen er op een moment dat China en de VS onderhandelen over hun wederzijdse handelsvoorwaarden. De kans lijkt groot dat ZTE daarbij een pasmunt wordt is om andere dingen te verkrijgen.