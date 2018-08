Trump wijzigt spelregels voor Amerikaanse cyberaanvallen

De VS voert regelmatig zelf cyberaanvallen uit en heeft daar sinds 2012 een interne regelgeving voor: een procedure die overheidsdiensten zoals het leger moeten volgen vooraleer ze land of organisatie mogen aanvallen. Die regels waren geheim maar zijn in 2013 uitgelekt toen Edward Snowden bekendmaakte dat de VS massaal mensen afluistert via haar technologiebedrijven.

Die regels, het zogenaamde 'Presidential Policy Directive 20', zijn op woensdag aangepast door president Trump. Dat bevestigen meerdere regeringsmedewerkers aan de Wall Street Journal. Al is niet bekend hoe de interne spelregels zijn gewijzigd omdat de inhoud geheim is. Wel vreest één bron van de krant dat de nieuwe regels binnenlandse missies mogelijk maakt.

Tegenstanders van de oude regels hekelen dat agentschappen die cyberaanvallen willen uitvoeren van te veel mensen toestemming nodig hadden. Anderen merken op dat de regels duidelijk maken wat kan en wat niet. Bovendien kan zo worden afgetoetst of een cyberaanval andere activiteiten, zoals digitale spionage, niet zou verstoren.