Trump wil Amerikaanse overheids-IT moderniseren

Het gaat momenteel enkel om een executive order die een nieuwe technologieraad in het leven roept om de systemen te veranderen en moderniseren. Daarbij zullen twintig ceo's in juni in het Witte Huis langskomen om over die verbetering te praten.

"Amerikanen verdienen betere digitale diensten van hun overheid. Om dit beleid in praktijk te brengen, moet de federale overheid haar IT en hoe ze ze gebruikt en transformeren en moderniseren." klinkt het uit de mond van Trump. De modernisering volgt op een eerder initiatief in april waarbij Trump zijn schoonzoon Jared Kushner aanduidde om de federale overheid te herzien, waarbij bepaalde delen ook kunnen worden geprivatiseerd.

De Amerikaanse overheid geeft volgens een rapport uit 2016 80 miljard dollar per jaar uit aan IT. Al is dat 7,3 miljard dollar minder dan in 2010. Voor 2015 waren er minstens zevenduizend aparte IT-investeringen. Bovendien houden die bedragen geen rekening met de IT-uitgaven van Defensie en van 58 onafhankelijke agentschappen, zoals de CIA.

Vorig jaar al raakte bekend dat onder meer het systeem dat nucleaire diensten coördineert steunt op 8 inch floppy disks. Dat systeem wordt al tegen september aangepast, maar ook andere delen van de overheid steunen op verouderde programmeertalen en hardware die al lang niet meer wordt ondersteund.