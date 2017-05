Trump wil betere cybersecurity bij de overheid

Onder meer het securitynetwerk van Amerikaanse overheidsagenschappen wordt verbeterd nadat deze de afgelopen jaren gekraakt werden door buitenlandse hackers. Ook het energienetwerk en de financiële sector krijgen een betere bescherming tegen geavanceerde aanvallen.

Trump heeft ook doelen opgesteld om een meer robuuste cyberdefensiestrategie op te bouwen en hij wil daarbij ook samenwerken met Amerikaanse bondgenoten. Al gebeurt dat in principe vandaag al tussen verschillende landen.

Verder moeten federale agenschappen een nationaal opgezet kader volgen om de aanpak van cyberrisico's aan te duiden en hoe ze dat zullen uitvoeren.

Trump krijgt in het algemeen lof voor zijn plannen rond cybersecurity. Al moet daarbij gezegd worden dat hij deels verderbouwt op wat onder zijn voorganger Barack Obama al gebeurde. Michael Daniel, de cyber security coordinator in het Witte Huis onder Obama is blij met de ambities van Trump, maar nuanceert dat het vooral "Een plan voor een plan" is.