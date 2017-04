Trump wil laptops verbieden op Europese vluchten naar de VS

Vorige maand verbood de Amerikaanse regering passagiers van tien landen uit het Midden-Oosten om toestellen groter als een smartphone mee te nemen in de vliegtuigcabine. De maatregel gold voor vluchten richting de VS uit grote luchthavens in Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Nu wil het dat verbod volgens 'The Guardian' uitbreiden naar Europa. Gadgets zoals laptops zou je tijdens vluchten naar de VS dus moeten achterlaten in de bagageruimte.

Waarom men de maatregel ook in Europa zou toepassen blijft onduidelijk. Gillian Christensen, woordvoerster van het Amerikaanse Departement Binnenlandse Veiligheid zei aan 'The Guardian' dat de bedreiging verder geëvalueerd zal worden maar dat er nog geen beslissing gemaakt is om de restricties op elektronische apparaten uit te breiden. Volgens de Amerikaanse regering zou elektronica zoals een laptop gebruikt kunnen worden om explosieven te verstoppen. Experts wijzen er echter op dat laptopbommen even effectief kunnen zijn in de bagageruimte.