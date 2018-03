Tumblr haalt accounts Russische agenten weg

De dienst, die eigendom is van Oath, meldt dat het in de herfst van vorig jaar een 84 Tumblr-accounts heeft geïdentificeerd die gelinkt konden worden aan de Russische overheid, en specifiek aan het Internet Research Agency (IRA), de trollenfabriek van de overheid; "Deze accounts werden gebruikt als onderdeel van een desinformatiecampagne in de aanloop van de verkiezingen in de VS in 2016," zo meldt Tumblr in een post.

Tumblr heeft de accounts gesloten en verwijderd, en de Amerikaanse autoriteiten verwittigd. "Voor zover we weten, verdeelden de IRA-accounts alleen desinformatie in de VS, en postten ze alleen organische content. We vonden geen aanwijzing dat ze advertenties kochten," aldus Tumblr.

Ondertussen heeft het bedrijf ook de namen van de IRA-accounts vrijgegeven, en een mail gestuurd naar alle gebruikers die ze volgden, of die met postjes van de accounts in aanraking kwamen, door ze te 'liken' of te herbloggen, bijvoorbeeld. De postjes zelf blijven wel bestaan. Dat heeft veel met Tumblr's structuur te maken. Als een gebruiker een postje 'herblogt', maakt hij of zij in principe een kopie op zijn eigen blog, die weer wordt verspreid naar alle volgers, eventueel met extra commentaar. Alle 'foute' postjes zoeken en verwijderen lijkt dan ook onbegonnen werk, zo niet censuur.

"We hebben besloten om alle reblog-kettingen op uw Tumblrs te laten staan," zo staat nog in de mededeling, "Je kan zelf kiezen of je ze daar laat, of ze delete. We hebben besloten jou te laten beslissen omdat de reblog-kettingen ook postjes bevatten die gecreëerd zijn door echte Tumblr-gebruikers, die vaak tegenwerk bieden op de valse informatie uit de originele post. Die authentieke postjes verwijderen zonder jouw toestemming zou neerkomen op een inperking van de vrijheid van meningsuiting, en er zijn al genoeg storingen in onze conversaties."

Door de namen van de accounts vrij te geven, geeft Tumblr wel wat inzicht in hoe de Russische agenten te werk gingen. De meeste van de account publiceerden zo voornamelijk vrij onschuldige postjes, over sociale hangijzers die op het platform erg populair zijn, zoals de Black Lives Matter beweging, voordat ze afgleden in valse berichten. Een deel van de bloggers reageert dan ook met humor op de ontwikkelingen.