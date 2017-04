Turks elektronicamerk Vestel lonkt naar tv-afdeling Toshiba

Een niet nader genoemde bron bij Vestel bevestigt aan Reuters dat het met Toshiba in gesprek is. Volgens Nikkei zijn er ook enkele Chinese rivalen die momenteel meedingen naar de te verkopen afdeling.

Vestel is niet meteen een heel bekende naam in Europa al is het bedrijf een zeer actieve producent van tv's. Maar ook van huishoudtoestellen en sensoren voor connected homes. Het bedrijf is in Europa vooral actief als white label producent voor onder meer Bosch en Elektrolux. Sinds vorig jaar heeft het ook een vijfjarige overeenkomst met Toshiba om onder de merknaam van Toshiba tv's te produceren en verdelen in Europa.

De tv-afdeling van Toshiba bestaat al even. Zo was het in 1960 het eerste Japanse bedrijf dat een kleurenscherm op de markt bracht. Maar vandaag daalt de omzet van de afdeling. Wat nog meer speelt is dat Toshiba momenteel aankijkt tegen een verwacht miljardenverlies van 9 miljard dollar voor het afgelopen boekjaar, dat in maart afliep. Dat komt onder meer omwille van een schrijving op kosten die gerelateerd zijn aan dienst Amerikaanse nucleaire unit Westinghouse dat recent failliet ging.