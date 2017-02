TV-fabrikant bespioneerde miljoenen Amerikanen via hun smart tv

Vizio volgde het kijkgedrag van zo'n 11 miljoen huishoudens in de VS zonder daar duidelijk over te zijn. De praktijk duurde van februari 2014 tot maart 2016. Sindsdien hebben eigenaars van zo'n toestel wel de keuze om de praktijk te weigeren. Het bedrijf moet de data die het verzamelde voor maart 2016 ook verwijderen.

Het ging niet enkel om het bijhouden wanneer er werd gekeken. De smart tv van het merk hield tot op de seconde bij naar wat klanten keken, ook als het om dvd's of streamingdiensten als Netflix ging. Volgens de Amerikaanse FTC, dat de boete oplegt, werden zelfs beelden van de bekeken video's bewaard.

Vizio deed het afluisteren bovendien niet enkel om haar eigen producten te verbeteren: de data werd doorverkocht aan adverteerders, inclusief indicaties als leeftijd, geslacht, of het om gehuwden ging en het gemiddeld inkomen. Vizio nuanceert zelf wel dat de rapporten voor adverteerders samengevatte informatie bevatte, dus niet rechtstreeks gelinkt aan individuele kopers.