Twee derde jobs ontwikkelingslanden in gevaar door automatisering

Kim nam als voorbeeld de kledingindustrie die ingrijpend kan veranderen door de opkomst van 3D-printers. "Twee, drie jaar geleden vroegen we ons af of dat ooit zou kunnen, nu zien we er al voorbeelden van", aldus Kim.

In een speech aan de London School of Economics waarschuwde hij onlangs ook dat individueel geluk niet alleen gelinkt is aan eigen inkomen maar ook aan het inkomen van anderen. Daarom zal volgens Kim steeds meer de vergelijking gemaakt worden met rijkere landen. "Internet, smartphones en sociale media laten zien hoe iedereen leeft. Daardoor groeien verwachtingen wereldwijd, dat zie ik overal waar ik kom".

Indien we er niet in slagen in te spelen deze verwachtingen zou het risico op oorlog, terrorisme en een migratiegroei volgens Kim enkel groter worden. "Ik maak me zorgen dat als er geen opportuniteiten zijn om deze ambities waar te maken frustraties zullen leiden tot fragiliteit, conflict, geweld en uiteindelijk migratie... Gewelddadige conflicten zijn in sneltempo toegenomen sinds 2010. Terroristische incidenten zijn zelfs toegenomen met 120 procent sinds 2012", stelt hij.

Als oplossing wil de Wereldbank private bedrijven een grotere rol te doen spelen bij infrastructuurprojecten zoals zonne-energie en transport. Organisaties zoals de Wereldbank kunnen zich dan meer richten op ontwikkeling en onderwijs. Kim wilt een win-winsituatie: "Er staan biljoenen dollars aan de zijlijn waarop nauwelijks of geen rente wordt verdiend en waarvoor investeerders betere rendementen willen vinden. Dat kapitaal moeten we mobiliseren".