Twee satellieten succesvol gelanceerd

Op de basis Kourou in Frans-Guayana vertrok om 03.58 uur Belgische tijd het tiende exemplaar van de lichte Europese draagraket. Tijdens een missie die bijna anderhalf uur duurde, zette de Vega de satellieten succesvol in een baan rond de aarde. Als eerste kwam de OPTSAT-3000 vrij. Dat is een spionagesatelliet die hoge-resolutiefoto's moet maken voor het Italiaanse ministerie van Defensie.

De tweede passagier was de Venus-satelliet. Die zal gebruikt worden om de vegetatie op onze planeet te bestuderen. Venus zal ook een elektrisch voortstuwingssysteem uittesten. Beide satellieten werden gebouwd door Israel Aerospace Industries.

Tien op tien

Voor de Vega is het al de tiende succesvolle lancering op rij, met niet minder dan vier successen op nauwelijks elf maanden tijd. De raket heeft op vijf jaar tijd al 25 satellieten voor 19 klanten wereldwijd in de ruimte gebracht, jubelde ceo Stéphane Israël van Arianespace. Het bedrijf heeft dit jaar al acht lanceringen verricht: het lanceerde eerder al een Vega, twee keer een Russische Sojoez en vier keer de zware Ariane-5. De volgende missie is voor begin september gepland: een Ariane-5 moet dan twee telecomsatellieten lanceren.