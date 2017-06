Twee studenten bouwen intelligent sprekende teddybeer

Zet twee stagiaires samen met een grote knuffelbeer, webcam, Raspberry Pi, luidspreker, microfoon en intelligente software en je krijgt een communicerende teddybeer. Dat is wat Aagje Reynders en Joris Palings hebben klaargespeeld tijdens hun stageperiode van drie maanden bij Craftworkz, een bedrijf dat is gespecialiseerd in prototyping met innovatieve technologieën met een focus op AI.

Communicatie meevolgen

'Talking Teddy' praat Engels en is geprogrammeerd om met kinderen te communiceren. Het is de combinatie IoT (Internet of Things) en AI die maakt dat ze tot dit resultaat zijn gekomen.

Craftworkz stelde daarvoor haar eigen chatbot-software ter beschikking, maar Aagje en Joris gingen nog een stap verder. Ze zorgden ervoor dat ouders de communicatie kunnen meevolgen via een dashboard. Op die manier zijn ze meteen op de hoogte over hoe kinderen zich voelen en kunnen ze ingrijpen als dat nodig zou zijn.

"Een doodgewone teddybeer omvormen tot een sprekende beer die het kind begrijpt? Het leek in het begin nogal futuristisch, maar met behulp van de juiste technologie vielen de puzzelstukjes in elkaar en kwam er steeds meer leven in", vertelt Aagje Reynders.

Veel potentieel

'Talking Teddy' is een prototype met veel potentieel. Zo zou hij ingezet kunnen worden in ziekenhuizen of bij kinderen met autisme. Het voordeel is dat kinderen sneller geneigd zijn om tegen een knuffelbeer te praten dan tegen een volwassene. 'Talking Teddy' kan praten, luisteren, reageren en emoties analyseren.

Verschillende partijen hebben hun interesse al getoond. Zo mag Craftworkz een demonstratie geven op de Agfa Healthcare Innovation Day, een event dat morgen (21 juni) plaatsvindt waarbij innovatieve trends in de gezondheidssector toegelicht worden.

Joris en Aagje zijn in ieder geval geslaagd in hun opdracht. Ze ronden hun studies Toegepaste Informatica en Communicatie- & Mediadesign af en mogen dan meteen aan de slag bij Craftworkz.