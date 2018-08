Tweede editie WeGoSTEM: 10.000 kinderen programmeren artistieke robots

Na een succesvolle eerste editie, leek het geen twijfel dat er een vervolg ging komen op WeGoSTEM: een initiatief om Belgische scholieren en hun leerkrachten warm te maken voor wetenschappen en techniek. Dit jaar vatten de organisatoren - Dwengo vzw en laureaten uit de Young ICT Lady of the Year verkiezing van Data News - het nog grootser op. Onder leiding van 750 vrijwilligers zullen 10.000 kinderen een robot bouwen en programmeren in de klas: meteen het grootste STEM-initiatief in de Benelux. De ArtBot is een robot die zelfstandig een mooie tekening kan maken. Het is aan de kinderen om de robot mechanisch te bouwen, de elektronica aan te sluiten en een stukje te programmeren.

Ook Young ICT Lady of the Year 2018 zet schouders onder het initiatief

Net zoals vorig jaar ligt de focus op scholen met veel kinderen uit kansengroepen die thuis niet altijd met computers of digitale technologie in aanraking komen. "Enkel door expliciet kansengroepen op te nemen in onze doelstellingen kunnen we hen effectief bereiken. Om die reden kunnen scholen zich niet zelf aanmelden voor het initiatief maar stappen wij naar hén" zegt Francis Wyffels, voorzitter van Dwengo vzw en professor robotica aan de Universiteit Gent. "Bovendien bereiken we zo een mooi evenwicht tussen jongens en meisjes", vult Laurence Schuurman aan. Zij werd door Data News op het jongste She Goes ICT event uitgeroepen tot Young ICT Lady of the Year 2018. Laurence vindt het erg belangrijk dat jonge meisjes ook inzien dat er in de ICT-wereld een grote rol voor hen is weggelegd. "Vorig jaar trokken we bij de vrijwilligers 40% vrouwen aan!", klinkt het.