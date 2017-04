Tweets over United-incident plots verdwenen

Het incident waarbij een bebloede passagier hardhandig van een vliegtuig van United Airlines werd gezet lokte stevige reacties uit op Twitter. Sommige gebruikers amuseerden zich zelfs met alternatieve slogans die verwijzen naar het incident.

Intussen duiken er meerdere getuigenissen op van twitteraars die opmerken dat enkele kritische tweets over United intussen zijn verdwenen. Zelfs een vraag over de verwijdering raakte kort nadien vermist.

Very strange- twitter seem to be deleting negative tweets about @united Airlines, including mine... -- Jay Beecher (@Jay_Beecher) 10 april 2017

Opmerkelijk genoeg zijn niet alle tweets verdwenen. Het gaat om een deel, maar lang niet alle verstuurde berichten. Wel geven gebruikers aan dat het niet noodzakelijk om antwoorden (replies) gaat, of enkel om tweets die beledigend zijn. Van die eerste kan het zijn dat ze bij populaire berichten vaak bedolven worden onder andere reacties. Ook zware beledigingen worden sinds enige tijd verborgen voor andere twitteraars. Maar dat zou volgens The Next Web hier niet het geval zijn.

My tweet about #united was deleted. But that will not stop what happened being talked about. -- Terry Arnold (@TalkIBC) 11 april 2017

Twitter heeft nog niet gereageerd op de beweringen. Dat maakt dat er, onder meer op Reddit, verschillende insinuaties opduiken dat Twitter de berichten bewust verwijdert op vraag van United als een soort beperkte damage control. Maar dat is voor alle duidelijkheid niet bewezen of bevestigd.