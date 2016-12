Twintig jaar geleden deed Apple de belangrijkste overname ooit (grafiek)

Bij zijn terugkeerde kwakkelde Apple en een jaar later mocht CEO Gil Amelio vertrekken, waardoor Jobs weer aan de top van het bedrijf kwam te staan. Met zijn tweede periode bij Apple kon hij het bedrijf wederom naar de wereldtop brengen.

Hij besloot falende productgroepen af te stoten en de focus te leggen op een aantal kernproducten als de iMac. Later introduceerde hij wereldwijde hits als de iPod (2001), iPhone (2007), App Store (2008) en iPad (2011). Met die hits groeide Apple ook razendsnel. Waar het toen hij aantrad nog een beurswaarde van 3 miljard dollar had, is dat nu 209 keer zoveel: 626 miljard dollar.

Steve Jobs gaf het roer kort voor zijn overlijden over aan Tim Cook, die nog altijd aan het hoofd staat van Apple. Hij heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf uit Cupertino kon groeien tot het rijkste bedrijf ter wereld. maar volgens critici staat Apple nu op een belangrijk kruispunt als het om de toekomst gaat.

Vijf jaar na Jobs' dood blijft het een bedrijf dat voornamelijk smartphones verkoopt terwijl die markt stagneert. Apple Music is niet spectaculair en de Apple Watch is niet 'the next big thing', zoals bij presentatie gehoopt werd. Ondertussen kreeg de langverwachte MacBook het een paar maanden geleden te verduren, omdat Apple niet langer aan de professionele gebruikers lijkt te denken. Apple doet momenteel zelfs aan Microsoft denken ten tijden van Steve Ballmer. Apple gaat op de brave toer en haalt bakken met geld binnen, maar brengt geen vernieuwing.

20 jaar na de terugkomst van Jobs bij Apple verkeert het bedrijf in een enorme luxepositie. Van het rijkste bedrijf ter wereld kan je niet zeggen dat het slecht gaat, maar er zijn vergelijkingen te maken met 1996 - en zoals Business Insider al schreef isJobs er nu niet om Apple te redden.

