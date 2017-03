Het is een flinke stijging ten opzichte van de periodes ervoor. Tussen augustus 2015 en juni 2016, in bijna een jaar tijd, trok Twitter namelijk de stekker uit bijna 260.000 accounts.

De oorzaak van de stijging is niet bekend. Daardoor is het niet duidelijk of er meer jihadistische accounts op Twitter zijn, of dat ze beter worden gevonden.