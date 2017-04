Twitter daagt overheid VS voor de rechtbank

Het account in kwestie '@ALT_uscis' lijkt vooral het Amerikaanse immigratiebeleid te bekritiseren. Het maakt deel uit van een aantal Twitterkanalen dat begonnen te verschijnen na het aantreden van huidig Amerikaans president Donald Trump. Allemaal hekelen ze het huidige beleid van de Amerikaanse regering. Vermoedelijk zijn het federale ambtenaren die hun ongenoegen over het beleid via het sociale netwerk willen uiten. In het geval van '@ALT_uscis' wordt vooral het Amerikaanse immigratiebeleid bekritiseerd. Andere alternatieve accounts zijn onder andere '@RogueNASA' dat zichzelf omschrijft als "het onofficiële verzettingsteam van NASA" of '@altUSEPA', de alternatieve Twitteraccount van het Amerikaanse milieuagentschap.

Volgens de aanklacht van Twitter diende het Amerikaanse Departement Binnenlandse Veiligheid - waar USCIS deel van uitmaakt - een dagvaarding in. Daarin werd geëist dat Twitter het telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres van de gebruiker achter het account vrijgaf. Het bedrijf beschouwt dit als een aanfluiting van het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert. Verder is het onduidelijk wat aanleiding zou gegeven hebben tot de dagvaarding.

Twitter lijkt in zijn aanklacht ook sympathie te uiten voor dit soort Twitteraars dat de Amerikaanse regering bekritiseren. In de aanklacht noemt het sociale netwerk de gebruikers "een nieuwe innovatieve klasse Amerikaanse sprekers".