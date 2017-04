Twitter dumpt ei-icoon

Het bedrijf haalt verschillende redenen aan voor de verandering. Het wil de nieuwe avatar meer in overeenstemming brengen met pogingen om hun merk te rebranden. Daarnaast wil het gebruikers zo aanmoedigen de overstap te maken naar een gepersonaliseerde Twitterafbeelding. De voornaamste oorzaak is echter de negatieve associatie met onlinemisbruik dat de afbeelding de voorbije jaren gekregen heeft.

"We hebben gemerkt dat er een bepaald gedragspatroon is bij accounts die gemaakt worden om anderen lastig te vallen. Vaak nemen ze niet de tijd om hun accounts te personaliseren. Hierdoor is er een associatie ontstaan tussen de standaardprofielfoto van het ei en onwenselijk gedrag, wat niet eerlijk is tegenover mensen die nieuw zijn op Twitter en hun avatar nog niet gepersonaliseerd hebben", aldus het socialmediabedrijf in een blogpost.

Twitter worstelt nog steeds met het vraagstuk over hoe het intimidatie en misbruik moet voorkomen op zijn platform. Eerder deze maand kondigde het sociale netwerk nog een aantal maatregelen aan om misbruik verder tegen te gaan. Gebruikers kregen onder andere de mogelijkheid om iedere Twitteraar met de standaard ei-avatar te blokkeren alsook gebruikers die hun e-mailadres of gsm-nummer nog niet geverifieerd hebben.

Critici beweren dat de maatregel niets zal veranderen aan het onlinemisbruik. Gebruikers zullen nog steeds niet verplicht worden een gepersonaliseerde foto in te stellen en zullen nog steeds in staat zijn de anonieme standaardafbeelding te gebruiken.