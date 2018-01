Twitter gaat Amerikanen inlichten over Russische propaganda

Het was al eerde bekend dat accounts afkomstig uit Rusland bewust hebben geprobeerd om de Amerikaanse verkiezing, die werd gewonnen door Donald Trump, via sociale media te manipuleren. Volgens Twitter zijn er in totaal 677.775 gebruikers geweest die zulke tweets hebben geliket of die zulke accounts volgen.

De sociale netwerksite zegt dat verschillende accounts gelinkt zijn aan het zogenaamde Internet Research Agency, een organisatie die banden zou hebben met de Russische overheid.

De accounts in kwestie deden zich voor als Amerikaanse politiek bewuste twitteraars. In praktijk deelden ze foutieve of misleidende berichten, vaak in het nadeel van Hillary Clinton en in het voordeel van Trump.

Opmerkelijk genoeg gaat het over het liken of volgen van accounts, maar niet om retweets. In totaal heeft Twitter zo'n 328 miljoen actieve gebruikers, zo'n 69 miljoen daarvan zitten in de VS.