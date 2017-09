Twitter: 'Geen aanwijzingen van Russische inmenging in Amerikaanse kiescampagne'

Twitter heeft in tegenstelling tot Facebook geen aanwijzingen dat vanuit Rusland gepoogd is de Amerikaanse verkiezingscampagne te beïnvloeden via haar sociaal netwerk. "We hebben daar geen bewijzen van gevonden", zei de topman van Twitter, Jack Dorsey, woensdag op dmexcode, een beurs voor de digitale industrie in Keulen.