Twitter geweigerd bij techbijeenkomst Trump 'door Clinton-emoji'

De afwezigheid van Twitter viel op, omdat Trump tijdens zijn campagne, en ook na de verkiezingen, veel gebruik heeft gemaakt van Twitter om zijn achterban te bereiken. Volgens persbureau Reuters is Trump boos omdat Twitter in oktober een voorstel van hem had geweigerd. Trump wilde dat er een speciale emoji zou verschijnen wanneer iemand de woorden 'Crooked Hillary' zou schrijven.

Trumps campagneteam wilde daarvoor 5 miljoen dollar in advertenties op Twitter betalen. Twitter vond dat te ver gaan 'We vertelden het campagneteam dat het bullshit was wat ze aan het doen waren met een publiek platform, ongelofelijk roekeloos en gevaarlijk', zei een bron tegen Politico.

'Ruzie niet de reden'

Trumps woordvoerder zei echter dat de ruzie niet de reden was. Onder de aanwezigen waren namelijk anderen met wie Trump in aanvaring is gekomen, onder wie Jeff Bezos (eigenaar van The Washington Post) en Apple-topman Tim Cook, die geld voor Clinton heeft ingezameld.

Gisteren maakte de toekomstige president ook bekend dat Elon Musk (Tesla, SpaceX) en Travis Kalanick (Uber) hem zullen adviseren. Laatstgenoemde beweerde eerder dat hij naar China zou verhuizen als Trump verkozen zou worden.

