Twitter in de ban van 'covfefe', het mysterieuze woord van Trump

"Despite the constant negative press covfefe", klonk de tweet op de presidentiële account, gericht naar zijn 31 miljoen volgers. Zo goed mogelijk vertaald, betekent dit: "Ondanks de constante negatieve pers covfefe". 'covfefe' is namelijk geen Engels woord maar hoogtwaarschijnlijk een typfout. Het duurde zes uur vooraleer Trump doorhad wat er gebeurd was en de tweet verwijderde. In de plaats tweette hij: "Wie kan de ware betekenis van het woord 'covfefe' achterhalen? Geniet ervan!"

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mei 2017

Twitteraars zagen er de humor wel van in en het nietsbetekenende woord 'covfefe' ging al snel een eigen leven leiden. Tijdens de zes uur werd de tweet meer dan 127 000 keer geretweet en 162 000 keer geliked. Twittergebruikers vroegen zich af wat het woord betekende en hoe het zelfs uitgesproken wordt.

There are people who pronounce it cov-feh-feh and then there's everyone else who are wrong. #covfefe -- Philip DeFranco (@PhillyD) 31 mei 2017

Anderen maakten parodieën op films zoals deze tweet met een scène uit de film Arrival.

okay this is the best I've got #covfefe pic.twitter.com/CAD8UrP9hI -- Jackson Dame (@jacksondame) 31 mei 2017

Acteur Zach Braff probeerde de reactie van de woordvoerder van Trump te voorspellen.