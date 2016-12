Twitter komt met 360-gradenvideo

De functie wordt meteen gelanceerd, maar hoewel iedereen de video's kan bekijken, liet Periscope aan nieuwssite The Verge weten dat alleen een klein aantal partners op dit moment 360-gradenclipjes mogen uploaden. Periscope wil de dienst eerst met een kleine groep testen. Of en wanneer de functie voor iedereen beschikbaar wordt is onduidelijk. Op desktopcomputers is het beeld met de muis te bewegen om alle kanten op te kunnen kijken. Op mobiele apparaten beweegt het beeld mee met bewegingen van het apparaat.

Periscope is niet de enige die met 360-gradenvideo aan de slag gaat. Op YouTube kan je ze al langer bekijken en ook Facebook wil met zijn Facebook Live de mogelijkheid bieden. Het sociale netwerk zou in de komende maanden ook met enkele partners beginnen testen.