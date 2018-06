Twitter koopt Smyte, en sluit de dienst meteen af

Berichtendienst Twitter heeft Smyte overgenomen. Die laatste levert bescherming tegen online gescheld, intimidatie en spam, en wordt onder meer gebruikt om accounts van grote bedrijven te beschermen. Dat is een dienst die wel in het kraam van Twitter past, een online paltform dat al jaren geplaagd wordt door verregaande pestcampagnes en haatzaaierij. Twitter zelf is nog maar enkele maanden bereid dat ook toe te geven.

Het lijkt er dus op dat het met Smyte daar ook een softwarematige oplossing voor wilt vinden. Het bedrijf is opgericht door ingenieurs met achtergronden in beveiliging en bestrijding van spam en fraude. Smyte levert onder meer diensten die phishing, spam, valse accounts, cyberpesten en 'trolling' moeten tegengaan. Ze leveren die diensten onder meer via een REST API aan klanten als GoFundMe, Musical.ly, TaskRabbit en Zendesk.

Die API is echter, enkele uren na de overname, afgesloten, waardoor de klanten van Smyte van de ene dag op de andere een nieuwe spamoplossing moeten zoeken. Zelfs in het overnamegretige Silicon Valley is dat een ietwat vreemde manier om met een net overgenomen bedrijf om te gaan.

A vendor notified us of their acquisition at 6am this morning and shut down their APIs 30 minutes later, creating a production outage for npm (package publishes and user registrations). The sheer unprofessionalism of this is blowing my mind. — Laurie Voss (@seldo) June 21, 2018

Het is de eerste overname die Twitter in lange tijd doet. De vorige dateert van december 2016, toen het de mobiele start-up Yes opkocht. Het is niet geweten hoeveel Twitter voor Smyte betaalde.