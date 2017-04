Twitter lanceert lichte webversie

Twitter Lite verbruikt minder dan een megabyte. Foto's en video's worden pas geladen wanneer de gebruiker erop klikt. De site is specifiek ontworpen om te werken bij een traag of onbetrouwbaar netwerk. Volgens Twitter zal de nieuwe website binnen vijf seconden klaar zijn voor interactie op de meeste 3G-apparaten. De webpagina zou ook 70 procent minder data verbruiken en dertig procent sneller laden. Daarnaast bestaat er ook een offlinemodus. Hierdoor kunnen gebruikers tweets blijven bekijken die reeds geladen zijn, ook al is er geen internetverbinding meer beschikbaar.

De site is ontworpen in samenwerking met Google voor een beter integratie in Android en iOS. Als je de snelkoppeling naar de pagina op je thuisscherm zet werkt het bijna net zoals als een gewone app. Twitter Lite is bereikbaar via volgend adres:https://mobile.twitter.com/