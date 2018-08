Twitter Lite komt naar 21 nieuwe landen

Twitter Lite is een zuiniger versie van de gewone Twitter app, speciaal voor tragere connecties. In die zin doet het wat denken aan Android Go en de verschillende apps die Google en Facebook eerder al uitbrachten om snelgroeiende nieuwe markten aan te boren. Vaak zijn de telefoons in die landen goedkoop, en de internetconnecties traag. De app is dan ook ontworpen om sneller te laden, en neemt ook minder opslagruimte in.

Twitter brengt Twitter Lite nu naar 21 nieuwe landen, zodat het totaal op 45 ligt. Het gaat dan vooral om Afrikaanse en Zuid-Oost Aziatische landen, enkele Zuid-Amerikaanse landen, en Europese landen zoals Roemenië, Wit-Rusland en Oekraïne. Twitter hoopt met de lichtere app om zijn gebruikersaantal terug op te krikken, nadat het de laatste jaren zachtjesaan begon te stagneren.