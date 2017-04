Twitter-oprichter verkoopt aandelen

De verkoop van aandelen komt niet door ontevredenheid met de koers van het bedrijf, zegt Williams. "Ik ben optimistisch over de toekomst van het bedrijf", schrijft hij op Medium, het blogplatform dat hij zelf oprichtte.

Het Twitter-aandeel schommelt op een historisch laag niveau omdat er steeds minder nieuwe gebruikers bijkomen en de inkomsten van advertenties teruglopen. Sinds het bedrijf de beurs op ging in 2013 is het aandeel zo'n 80 procent gezakt. Na Williams' aankondiging dipte het aandeel nog een procent verder.

Eerder besloot Chris Sacca, een vroege investeerder, al om zijn aandelen te verkopen. Dat deed hij in 2015, toen mede-oprichter Jack Dorsey terugkwam als CEO, in laats van Ev Williams.

To clarify: my fund sold most shares soon after Jack came on and didn't bring back Ev. I personally sold last Fall. https://t.co/tOfZUq2U2D https://t.co/RtNHhk2f5B