Twitter past haar regels aan na Noord-Korea-tweet van Trump

'Je mag geen gewelddadige bedreigingen uiten of geweld promoten' staat te lezen in de gebruikersvoorwaarden. Accounts die die voorwaarden schenden, kan Twitter afsluiten.

Toen de Amerikaanse president Donald Trump zondag een dreigende tweet richting Noord-Korea verstuurde, maakten verschillende Twitter-gebruikers daar melding van bij het bedrijf.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Hoewel de tweet inderdaad in strijd lijkt met de algemene voorwaarden, besloot Twitter het account van Trump niet te verwijderen. Intussen lichtte het bedrijf haar beslissing toe op Twitter: "We nemen meerdere factoren in overweging als we besluiten of een tweet in strijd is met onze regels. Ook de nieuwswaardigheid en het publieke belang spelen een rol"

Twitter erkent dat nieuwswaardigheid tot nog toe niet vermeld stond in haar openbare gedragscode. "Maar intern passen we dit beleid al langer toe en we zullen onze openbare regels binnenkort bijwerken om daar duidelijkheid over te verschaffen."

Consistent

De aanpassingen lijken logisch, maar kunnen het sociale netwerk ook opzadelen met nieuwe dilemma's. Zijn tweets van terroristische organisaties dan ook niet nieuwswaardig? Als het consistent wil zijn, zal Twitter steeds die afweging moeten maken.