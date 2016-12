Twitter verliest weer een van zijn topkaders

De CTO van Twitter kondigt zijn ontslag aan enkele weken nadat ook al 'chief operating officer' Adam Bain er de brui aan gaf. Wie hem vervangt, of wanneer, is niet duidelijk. Twitter heeft het al langer moeilijk om hoge functies gevuld te houden. Messinger was naast CTO bijvoorbeeld ook lange tijd 'head of product', een functie die sinds januari van dit jaar open stond. Voor die job werd enkele weken geleden Google's Keith Coleman aangenomen. Handig, want ook de 'vice president of product' zoekt andere oorden op, volgens nieuwsdienst Bloomberg.

Een en ander is geen goed teken voor Twitter, dat worstelt om winst te maken en steeds trager lijkt te groeien. Na mislukte pogingen om het bedrijf te verkopen, eerder dit jaar, werd al negen procent van het personeelsbestand geschrapt. Daarmee is Twitter nog altijd niet winstgevend.

Messinger was CTO van Twitter sinds 2013. Zijn team zal nu rechtstreeks aan CEO Jack Dorsey rapporteren.