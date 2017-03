Twitter versoepelt 140-tekens-limiet in antwoorden

Twitter stapt niet af van de limiet van 140 tekens, maar wil haar gebruikers daarbinnen zo veel mogelijk bewegingsruimte geven. Eerder besloot de sociale netwerksite al dat links en foto's niet meer meegeteld worden bij de 140 tekens. Vanaf heden geldt dat ook niet meer voor de @-naam van de gebruiker naar wie je een reactie verstuurt. Die zal niet meer in de tweet geplaatst worden, maar erboven komen te staan. Hierdoor blijven meer tekens over voor de reactie zelf. Het voordeel is dat je meteen kan zien wat mensen antwoorden, in plaats van telkens eerst door een zee van '@gebruikersnamen' te moeten zwemmen.