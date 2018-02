Twitter verstrengt regels in gevecht tegen spam-tweets

De nieuwe Twitter-regels moeten vooral het automatisch, en in grote hoeveelheden, verspreiden van berichten bemoeilijken. Het zal niet langer mogelijk zijn om via apps van derden dezelfde content, of erg gelijkaardige, te verspreiden op verschillende accounts. Daarnaast kan je ook niet langer berichten retweeten of leuk vinden vanaf meerdere profielen tegelijkertijd.

Vandaag kunnen tweets alleen al door acties van bots viraal gaan. Voorbeelden van massale spampraktijken kwamen aan het licht tijden de presidentsverkiezingen in de VS. Vanuit Rusland werden er toen massaal berichten verspreid die gerelateerd waren aan de 'Trump-tegen-Hillary-strijd'.

'Tweetdecking'

Verder hebben de aanpassingen ook effect op gebruikers van TweetDeck, een populaire applicatie voor het beheren van sociale media. Gebruikers kunnen niet langer vanaf verschillende accounts dezelfde berichten posten, leuk vinden of retweeten via het platform. Daarnaast maakt Twitter het ook onmogelijk om in één klap andere gebruikers te volgen vanaf meerdere accounts.

De sociale netwerksite hoopt met de strengere regels ook een einde te kunnen maken aan een fenomeen dat bekend staat als 'tweetdecking'. Met behulp van TweetDeck versturen populaire Twitter-gebruikers daarbij in één keer eenzelfde bericht tegen betaling.

Twitter is naar eigen zeggen tegen zo'n acties, alleen al omdat het de ervaring voor haar gebruikers compleet verstoort. Zij krijgen namelijk op bepaalde moment een reeks gelijkaardige berichten te zien op hun tijdlijn. Ten slotte loopt Twitter zelf advertentie-inkomsten mis door zo'n verdienmodellen.