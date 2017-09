Twitter wil boodschappen verdubbelen naar 280 tekens

Twitter doet de aanpassing omdat de limiet van 140 karakters de mensen ervan weerhoudt om hun gedachten goed te verwoorden. Het Amerikaanse bedrijf ziet bijvoorbeeld dat Japanners vaker Twitter gebruiken omdat hun taal minder tekens vereist. Bij een op de elf Engelstalige tweets had de gebruiker alle 140 tekens nodig, tegenover slechts een op de 250 Japanse tweets. 'In landen waar de gebruikers al hun gedachten kwijt kunnen, wordt dan ook extra vaak getweet', zegt Twitter. Omdat Japanse, Koreaanse en Chinese tweets geen ruimtegebrek hebben, krijgen zij niet de 280 tekens.

Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔



We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇https://t.co/C6hjsB9nbL