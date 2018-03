Twitterverificatie binnenkort voor iedereen

Eind 2009 voerde Twitter het verificatiesysteem in, de bedoeling was om gebruikers een duidelijke manier te geven om de legitimiteit van een account te bevestigen. Het systeem was bedoeld voor publieke figuren die kans liepen op imitatie. Beroemdheden die geverifieerd werden, kregen een blauw vinkje naast hun naam, zodat er een duidelijk onderscheid ontstond tussen het officiële account en nepaccounts.

Na verloop van tijd evolueerde het systeem naar meer dan gewoon een 'badge' die toont dat de account echt is. Twitter begon meer functies aan te bieden aan geverifieerde gebruikers, zoals statistieken van hoe goed hun tweets scoren en ook bètaversies van nieuwe functies kwamen eerst bij hen terecht.

Daarnaast was het nooit echt helemaal duidelijk wat je nu precies moest doen om geverifieerd te worden. Er waren geen vaste criteria en vaak was het gewoon wachten tot Twitter je contacteerde om geverifieerd te worden.

In november 2017 besloot Twitter om het verificatieplatform af te sluiten na de heisa rond de verificatie van Jason Kessler, organisator van een extreem rechtse protestactie in Amerika. Toen werd voor Twitter duidelijk dat de betekenis van het blauwe vinkje erg was veranderd. Wat moest dienen om een officieel profiel snel te herkennen, werd door gebruikers nu gezien als een 'seal of approval' van Twitter.

Verification was meant to authenticate identity & voice but it is interpreted as an endorsement or an indicator of importance. We recognize that we have created this confusion and need to resolve it. We have paused all general verifications while we work and will report back soon