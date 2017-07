Uber aangeklaagd door rolstoelgebruikers

De belangengroeperingen verwijten Uber ''doorlopende en voortdurende discriminatie'', omdat mensen in rolstoelen zijn aangewezen op slechts enkele tientallen aangepaste taxi's van de in totaal meer dan 59.000 taxi's die in New York rondrijden.

New York wil dat in 2020 de helft van de gele taxi's rolstoelvriendelijk zijn, maar dat streven lijkt volgens Reuters niet haalbaar door de groeiende populariteit van de taxi-app. In een reactie zegt Uber zijn wagenpark te hebben uitgebreid voor mensen met een beperking en dat het blijft zoeken naar betaalbare oplossingen voor mensen die afhankelijk zijn van aangepast vervoer.

Het bedrijf heeft ook al voorgesteld om vijf dollarcent extra te vragen voor elke rit. Dat geld zou dan naar een stedelijk fonds gaan om meer taxi's de baan op te krijgen die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Met zo'n systeem zou Uber zelf niet alle extra kosten op zich moten nemen om de eigen wagens toegankelijk te maken.

Via de rechtbank in Manhattan eisen de belangenverenigingen dat Uber volledige en gelijke toegang biedt aan mensen met een beperking die behoefte hebben aan aangepast vervoer. Momenteel kampen de rolstoelgebruikers met lange wachttijden voor taxi's of ze krijgen helemaal geen rit. ''Uber is in strijd met de wet'', zegt advocaat Rebecca Serbin. Het is niet de eerste keer dat Uber het vaarwater van belangenverenigingen komt. Vergelijkbare rechtszaken tegen Uber zijn aangespannen in Chicago en Washington.

In 2014 spande ook de nationale federatie voor blinden een zaak aan tegen de dienst, omdat enkele chauffeurs weigerden om passagiers met blindegeleidehonden te vervoeren.