Het is niet bekend of de verandering is doorgevoerd door Google of Uber en wat de reden daarvoor is. Het is nog wel mogelijk om met een tussenstap te boeken, via de app van Uber.

Google had de optie begin 2017 aangekondigd. Gebruikers konden in Google Maps een bestemming invoeren, de route laten uitrekenen, prijzen van chauffeurs vergelijken, een auto reserveren en de rit betalen, zonder Maps te hoeven verlaten.