Uber boekte miljardenverlies in turbulent 2017

Uber heeft een turbulent jaar achter de rug. CEO Travis Kalanick moest in juni opstappen, nadat het bedrijf in opspraak was gekomen door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer. Er was ook een klacht wegens technologiediefstal, die deze week werd bijgelegd (al betaalde Uber daar stevig voor). Bovendien kwam in november aan het licht dat Uber het jaar ervoor slachtoffer was van een hack. Daarbij werden de gegevens van 57 miljoen gebruikers gestolen, waaronder die van zo'n honderdduizend Belgen.

Verbetering onder nieuwe CEO

Kalanick werd opgevolgd door Dara Khosrowshahi, die sinds 2005 aan het hoofd stond van reisbedrijf Expedia. Hij kan voor het eerste volledige kwartaal dat hij Uber leidde - het slotkwartaal van 2017 - verbetering voorleggen. De omzet bedroeg er 2,22 miljard dollar, 61 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De totale waarde van de Uber-ritten steeg tot 11,1 miljard dollar. Uit de cijfers blijkt nog dat UberEats, de app voor maaltijdleveringen, goed is voor ongeveer 10 procent van de omzet van Uber Technologies. Dat blijkt uit een presentatie die door het technologieportaal The Information werd gepubliceerd. Uber bevestigde de cijfers aan het agentschap Bloomberg.

De jaarcijfers vergelijken met die van 2016 is moeilijk. Uber gaf geen volledige cijfers vrij voor dat jaar en het heeft de voorbije jaren zijn boekhoudmethode aangepast. Bovendien leed Uber miljarden dollars verlies in China, totdat het die activiteit in 2016 verkocht in ruil voor een belang van 17,5 procent in zijn Chinese rivaal Didi Chuxing.