Uber breidt zijn maaltijd-service uit in Europa

Uber Eats, de besteldienst voor maaltijden, zal nu in beschikbaar zijn in 100 nieuwe steden in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het merendeel van die nieuwe locaties zal zich in Frankrijk en het Verenigd Konikrijk bevinden, want de dienst komt nu naar 35 nieuwe Franse- en 40 Britse steden.

Verder lanceert Uber haar maaltijdendienst in Europa voor het eerst in Ierland, Roemenië en Tsjechië. In ons land was Eats al actief in Gent, Brussel en Antwerpen, maar daar komen dus geen nieuwe steden bij. Net als de taxidienst van Uber, werkt ook Eats met eigen chauffeurs die een maaltijd ophalen bij restaurants, om ze vervolgens aan huis te leveren. Al doen ze dat in Belgische steden vooral met de fiets.

In de VS won de dienst aan populariteit omdat ze maaltijden van Mc Donald's kan leveren. Volgens cijfers van The New York Times waren er wereldwijd 24 keer meer 'Eats-chauffeurs' in maart van 2017, vergeleken met een jaar eerder. Ook in ons land werkt Uber samen met enkele vestigingen van de fastfoodketen.

Hoewel het aantal locaties en chauffeurs toeneemt, is de taxidienst er nog niet in geslaagd om de dienst ook rendabel te maken. In ongeveer een kwart van de steden waar Eats actief is, wordt er winst gemaakt.