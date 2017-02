Uber-ceo Kalanick stapt na kritiek uit adviesraad Trump, terwijl Musk blijft

Het nieuws komt er slechts een maand nadat bekend werd dat Kalanick zich bij de raad zou voegen. Andere leden zijn onder andere bestuursleden van General Motors, JPMorgan en Pepsi.

Kalanick zag de situatie volgens de New York Times als onhoudbaar, nadat er vrijdag een #DeleteUber campagne was opgezet op sociale media.

Uber lag - volgens een deel van het eigen personeel onterecht - onder vuur, nadat mensen het bedrijf beschuldigen van winstbejag door naar vliegvelden in New York te blijven rijden, nadat president Donald Trump inwoners van zeven moslimlanden een inreisverbod had opgelegd. Taxichauffeurs, die veelal een migratieachtergrond hebben, besloten daarop te staken terwijl Uber bleef rijden. Als gevolg werd de hashtag #DeleteUber trending op sociale media en inmiddels zouden zo'n 200.000 klanten hun account verwijderd hebben.

Maar volgens het personeel van Uber stond het bedrijf juist aan de goede kant door te blijven rijden. Ze wilden demonstranten naar vliegvelden brengen en voerden bovendien géén prijsverhoging door - iets dat normaal wel gebeurt als er meer vraag is naar een Uber. Om die boodschap kracht bij te zetten heeft het bedrijf een fonds van 3 miljoen dollar opgezet om chauffeurs van het platform te helpen bij migratieproblemen en heeft het beloofd 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor hulp - iets dat volgens outsiders dan weer gezien werd als bewijs dat het bedrijf eerder wél fout zat en dit wil verdoezelen.

Ook intern kreeg Kalanick de jongste weken kritiek te verduren. Zijn personeel begreep niet waarom hij in de adviesraad van Trump bleef nadat de president zo'n decreet ondertekende.

Donderdag was er een geplande vergadering op het hoofdkantoor van het bedrijf, waarbij Kalanick in ieder geval twee keer de vraag kreeg waarom hij niet uit de adviesraad vertrok. Dat antwoord had hij zaterdag al publiekelijk gegeven in de vorm van een blogpost. De beste manier vooruit was volgens hem "door een stoel aan tafel". Personeelsleden zagen zijn deelname aan de raad als steun aan de president, maar in de interne e-mail verduidelijkte hij dat dit niet het geval was. Toch kon hij er niet aan blijven deelnemen, door de verandering in het politieke klimaat en de toenemende druk van buitenaf. Uiteindelijk gaf hij donderdag zijn stoel aan tafel op.

Dit was op dezelfde dag als Tesla en SpaceX-topman Elon Musk juist meer duidelijkheid gaf waarom hij juist wél in de raad actief blijft.

Regarding the meeting at the White House: pic.twitter.com/8b1XH4oW6h -- Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2017

Eerder kreeg hij al kritiek te verduren, omdat hij te soft had gereageerd op het decreet dat Trump ondertekende. Hij zei dat de plannen van Trump niet "de beste manier om de uitdagingen van het land aan te pakken". In een tweet liet hij weten dat vluchtelingen die naar de VS komen dit "niet verdienen".

In een statement zegt Musk nu dat zijn deelname aan de raad niet betekent dat hij het eens is met het beleid van Donald Trump. "Mijn doelen zijn om de werelds transitie naar duurzame energie te versnellen en om de mensheid te helpen bij het creëren van een beschaving over meerdere planeten, waardoor er honderdduizenden banen bij zullen komen." Hij zegt de bezwaren van zijn deelname te snappen, maar gelooft dat "op dit moment het handelen bij kritieke kwesties het grote goed zullen dienen". Hij zal in de volgende vergadering van de raad zijn bezwaren laten kennen.