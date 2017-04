Uber-concurrent Lyft hengelt half miljard binnen

De financieringsronde is volgens de bronnen nog niet ten einde. De start-up uit San Francisco wil in Amerikaanse steden de strijd aangaan met Uber Technologies. Het wil in minstens honderd steden in de VS actief worden. Het bedrijf hoopt onder meer te profiteren van de slechte publiciteit en controversie rond Uber, dat in meerdere steden geboycot wordt door consumenten. Om net zo groot te worden als Uber moet Lyft nog wel stevig aan de weg timmeren. Uber vertegenwoordigt een waarde van 70 miljard dollar.