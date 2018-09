Uber-concurrent Lyft werkt aan beursgang

In maart of april volgend jaar moeten de aandelen te koop zijn, zeggen bronnen rond de plannen tegen persbureau Bloomberg. De planning is nog niet definitief, benadrukken ze.

Uber wil in de tweede helft van 2019 naar de beurs gaan. Eerder zijn dan Uber heeft voor- en nadelen. Het kan zijn dat Lyft meer aandacht trekt dan Uber en meer beleggers weet te strikken, maar het zou ook kunnen dat beleggers besluiten op de beursgang van Uber te wachten.

De waarde van Lyft wordt geschat op 15 miljard dollar, omgerekend 13 miljard euro. Uber zou vijf keer zoveel waard zijn.