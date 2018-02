Uber en Waymo leggen geschil bij voor 245 miljoen dollar

Uber zal 245 miljoen dollar in aandelen aan Waymo betalen om de rechtszaak tegen de taxidienst te staken. De zaak gaat over gestolen bedrijfsgeheimen nadat een ex-ingenieur van Waymo in december 2015 het bedrijf verliet, om in 2016 hoofd van de afdeling voor zelfrijdende wagens te worden.

Vlak voor zijn vertrek zou de man duizenden vertrouwelijke documenten hebben meegenomen. Waymo beweert dat Uber zo technologie van hen kon gebruiken, maar kon nog niet aantonen dat dit effectief is gebeurd.

Aanvankelijk eiste Waymo een miljard dollar en excuses van Uber. Dat is nu in een minnelijke schikking afgezwakt tot 245 miljoen dollar. Uber-ceo Dara Khosrowshahi zegt in een verklaring spijt te hebben voor de acties van het bedrijf.

Voor hem is de zaak ondanks de schadevergoeding wel een opsteker. Khosrowshahi werd vorig jaar ceo bij Uber en moest daarbij meteen een hoop schandalen opruimen. Van een seksistische werkcultuur tot het verzwijgen van een grootschalige hack tot nu ook de rechtszaak met Waymo.

De 245 miljoen dollar aan aandelen komen overigens neer op 0,34 procent. Dat betekent dat Uber op dit moment zo'n 72 miljard dollar waard is.