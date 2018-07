Uber gaat chauffeurs continu controleren

Bedoeling van het project is om de veiligheid van passagiers te verbeteren. Om de continue achtergrondcontroles te doen, werkt de taxidienst samen met twee andere bedrijven, Appriss en Checkr.

Het systeem werkt als volgt: Checkr voorziet achtergrondcontroles op de chauffeur, en kijkt daarbij onder meer naar het straf blad, registers met zedendelinquenten en de zwarte lijst voor terreurverdachten. Appriss houdt ondertussen permanent de veiligheidsrapporten van lokale overheden bij. Als een chauffeur beschuldigd wordt van een crimineel feit, stuurt Appriss die informatie door naar Uber, dat vervolgens kan beslissen of de persoon nog in dienst mag blijven. Blijkt achteraf dat de chauffeur werd vrijgesproken, dan kan die informatie ook weer heel snel bij Uber terecht komen.

Uber startte twee weken geleden met het programma in enkele regio's en heeft in die periode al 25 chauffeurs verwijderd die het ziet als onveilig voor het vervoeren van passagiers.

Het programma past in een bredere strategie van het bedrijf, dat hard bezig is om zijn eigen stal uit te kuisen. Uber is al enkele keren onder vuur gekomen om de vrij lakse manier waarop het chauffeurs aanneemt. Waar een traditionele taxichauffeur aan vrij strenge voorwaarden moet voldoen, was dat tot voor kort bij Uber niet het geval, en dat heeft er onder meer voor gezorgd dat het bedrijf korte tijd zijn licentie om in Londen te opereren kwijtspeelde.