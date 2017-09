Uber gaat klanten wijzen op slecht gedrag

De nieuwe functie gaat uit van het idee dat niemand een persoonlijke confrontatie wilt aangaan en het is een kleine aanpassing in de 'rating' die chauffeurs aan hun klanten kunnen geven. Voor vier of minder sterren wordt nu gevraagd waarom de klant niet fantastisch overkomt. Mogelijke redenen zijn bijvoorbeeld wachttijd, attitude of het aanpassen van de route nadat ze al zijn ingestapt. Krijgt een klant dezelfde 'tag' twee keer op een maand, dan wordt dat in zijn of haar app gemeld, bij wijze van subtiele hint.

Volgens Uber is slecht klantengedrag een grote stressfactor voor chauffeurs en wilt het hen op deze manier het leven makkelijker maken. Het is alvast één van de manieren waarop Uber zich bij zijn chauffeurs, en bij het grote publiek, wilt herpakken zonder meteen zo ver te gaan als het opdrijven van de lonen die chauffeurs krijgen.

Uber staat al een tijdje onder druk om zichzelf te hervormen, na onder meer schandalen over seksisme, een giftige werkcultuur en een pijnlijke zoektocht naar een nieuwe CEO. Daarbovenop zou Uber ook bijzonder laks omgaan met sociale verplichtingen en veiligheid, een beleid dat het bedrijf onder meer zijn vergunning om te opereren in Londen zou kunnen kosten.

In diezelfde stad wordt Uber ondertussen (weer) aangeklaagd voor discriminatie, deze keer door een vrouwelijke chauffeur. De vrouw klaagt Uber aan omdat de trip die een klant wilt maken pas duidelijk wordt als de klant al in de wagen zit. Wilt een klant dan naar een afgelegen of mogelijk onveilige plek, kan de chauffeur de trip niet meer annuleren zonder zelf aan 'rating' in te boeten. In een e-mail aan Bloomberg drukt een woordvoerder van Uber erop dat de app wel veilig is. "Als een chauffeur niet naar een bepaalde buurt wilt, dan is er geen verplichting om dat te doen. Een van de belangrijkste redenen waarom vrouwen voor Uber willen rijden zijn de veiligheidsfuncties in de app. Alle trips worden via GPS getraceerd en een chauffeur kan een live map van de reis met een vriend delen."