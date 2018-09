Uber: 'Geen plannen om zelfrijdende afdeling te verkopen'

Uber wil in 2019 naar de beurs. Maar om aantrekkelijk te zijn voor investeerders moet het bedrijf zo 'mooi' mogelijk gemaakt worden. Gerechtelijke or regulatorische onderzoeken kunnen een domper op de feestvreugde zijn, maar Uber is niet van plan om daar drastische maatregelen rond te nemen.

Tegenover Reuters zegt ceo Dara Khosrowshahi dat er geen plannen zijn om de Advanced Technologies Group, de afdeling die bezig is met zelfrijdende wagens, "op dit moment" te verkopen. Uber moest testen met zelfrijdende wagens stilleggen nadat een van de voertuigen in Arizona iemand had aangereden. Het bedrijf hoopt later dit jaar te kunnen herbeginnen met de testen.

Uber heeft nog andere katten te geselen. Zo meldde Reuters in juni dat de Amerikaanse commissie voor gelijke kansen op de werkvloer het bedrijf onderzoekt voor discriminatie waarbij vrouwen minder zouden verdienen dan mannen. Vorige zomer begon er een onderzoek naar het vermoeden dat uber wetten rond omkoping zou hebben geschonden en er er wordt onderzocht in welke mate Uber met een speciale tool voorkwam dat chauffeurs op overheidscontroles uitkwamen.

Khosrowshahi zegt dat zijn bedrijf nu volop bezig is om met die verschillende onderzoeken mee te werken en ze op te lossen. Maar hij ziet ze niet als een probleem voor de beursgang van volgend jaar.