Uber huurt NASA-expert in voor vliegende auto

Moore schreef in zijn NASA-tijd een white paper over elektrische vliegtuigjes die kunnen opstijgen en landen als helikopters, maar dan stiller. Deze vliegtuigjes worden ook wel VTOL, de afkorting voor Vertical Take Off and Landing, genoemd.

Uber liet zich door die visie inspireren en kwam vorig jaar oktober met een eigen white paper waarin het idee werd opgevat om de 'vliegende auto's' te gaan inzetten als taxi's. Moore gaat werken voor dat project, dat de naam Uber Elevate draagt, meldt Bloomberg.

Van visie naar werkelijkheid

Uber is zelf geen VTOL's aan het bouwen, maar toch denkt Moore dat de taxi-app het bedrijf is dat zijn visie werkelijkheid kan laten worden. ''Ik kan geen ander bedrijf bedenken dat in zo'n goede positie is om marktleider te worden in dit nieuwe ecosysteem en de markt voor de stedelijke, elektrische VTOL werkelijkheid te maken.''

Naast Uber is er nog een opvallend persoon die zich liet insperen door Moore: mede-oprichter van Google Larry Page. Hij is de financier achter twee startups die zich hier mee bezig houden, Zee Aero en Kitty Hawk. De twee bedrijfjes moeten het plan dat Moore opschreef werkelijkheid doen worden.