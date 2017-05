'Uber is een transportbedrijf en geen digitaal platform'

Uber beweerde geen vergunningen nodig te hebben omdat het slechts een internetdienst is. Bedrijven die enkel digitale diensten aanbieden zijn vrij om dit te doen. Transportdiensten kunnen echter gereguleerd worden door individuele lidstaten.

Volgens de Europese advocaat-generaal Maciej Szpunar is Uber niet enkel een bemiddelingsdienst: "Er is eerder sprake van het organiseren en beheren van een volledig systeem voor stedelijk vervoer op aanvraag''.

Het advies van de advocaat-generaal is niet-bindend maar wordt vaak gevolgd in rechtszaken. De uitspraak heeft een grote impact op het regelgevend kader waarin Uber zich begeeft. Indien de rechters in deze redenering meegaan zou het bedrijf dus verplicht kunnen worden de nationale wetgeving te volgen inzake taxivergunningen-en licenties.