Uber komt met lite-app

India is het laatste land in Azië waar Uber nog actief is, na het vertrek uit China en Zuidoost-Azië. Er wonen 1,3 miljard mensen en Uber wil zo veel van hen als mogelijk is, aan boord krijgen. Het is de bedoeling dat Uber Lite in de komende tijd ook wordt ingevoerd in andere ontwikkelingslanden.

Uber Lite is nog geen 5MB groot. De gewone app van Uber is ruim 181MB in omvang. De belangrijkste concurrent in India is de taxi-app Ola. Die kwam een paar maanden geleden met een Lite-versie van 1MB. (ANP)